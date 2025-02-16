Hakkari Adliyesi Müdürü Mikail Özdemir, Futbolun Peşinde: Zapspor'un Teknik Direktörü

Adliyede Müdürlük, Sahada Teknik Direktörlük

Hakkari Adliyesi yazı işleri müdürü Mikail Özdemir, yirmi yılı aşkın süredir sürdürdüğü adli görevlerinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'deki Zapspor futbol takımının teknik direktörlüğünü de başarıyla yapıyor.

Futbol Tutkusu Çocukluk Yıllarına Dayanıyor

49 yaşındaki Özdemir, Hakkari Adliyesi'nde yaklaşık 30 yıl öncesinden beri memur olarak görev yapıyor. Ancak onun futbola olan ilgisi, çocukluğundan bu yana devam ediyor. 1996 yılında Hakkari 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden PTT Spor'da forma giymeye başladıktan sonra, 3. Lig'e yükselen Hakkarispor’da profesyonel olarak futbol kariyerine yön verdi.

Teknik Direktörlük Görevi ve Büyük Hedefler

Futbol kariyerini farklı takımlarda sürdürdükten sonra 2010 yılında antrenörlük belgesi alan Mikail Özdemir, Hakkari'deki İl Özel İdaresi, Hakkarispor ve Sportif Faaliyetler takımlarını da çalıştırdı. Günümüzde ise, Bölgesel Amatör Lig'de averajla 2. sırada yer alan Zapspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor ve bu görevi son 5 yıldır başarıyla sürdürüyor.

İki İşi Bir Arada Başarıyla Yürütüyor

Mikail Özdemir, hem adli görevlerini aksatmadan yürütürken hem de futbol takımının başarısı için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Özdemir, "Kurumdaki işim her zaman önceliklidir. Sonuçta devlet memuruyum. Takıma yardımcı olmam için destek istendi. Çalıştığım kurumda işler yoğun fakat her fırsatta sahaya inip antrenmanlara katılıyorum," dedi.

3. Lig Hedefi ve Psikolojinin Önemi

Özdemir, sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, oyuncularının performansı ve takımdaşlık ruhunun kendilerini bu konuma getirdiğini vurguladı. "Bu takımı 3. Lig'e çıkarmak istiyoruz. Hayatta edindiğim tecrübeler bu konuda bana yardımcı oluyor," diye ekledi.

Taraftar ve Oyunculardan Destek

Zapspor taraftarının ilgi ve desteğinden memnuniyetini dile getiren Özdemir, futbolun centilmence geçmesini istediğini belirtti. Oyunculardan Burak Taşdemir de, "Hedefimiz 3. Lig. Mikail hocamız bize ağabeylik yapıyor, her konuda yanımızda," diyerek hocasına olan güvenini ifade etti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yazı işleri müdürü olarak çalışan Mikail Özdemir, kurumdaki görevinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbol takımında teknik direktörlük yaparak gençlere sahip çıkıyor.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde yazı işleri müdürü olarak çalışan Mikail Özdemir, kurumdaki görevinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden futbol takımında teknik direktörlük yaparak gençlere sahip çıkıyor.