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Hakkari'de Atletizm Sporcuları Sıcak Asfalt Üzerinde Antrenman Yaptı

Yüksekova'da atletizm kursu sporcuları, yeni asfalt dökülen köy yolunda antrenman yaptı. Kaymakam Akın, gençlerin gelecekteki şampiyonların daha iyi hazırlanacağına inandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 12:36
Hakkari'de Atletizm Sporcuları Sıcak Asfalt Üzerinde Antrenman Yaptı

Hakkari'de Yeni Antrenman Alanı: Sıcak Asfalt

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, atletizm kursu sporcuları, antrenmanlarını sıcak asfalt dökülen köy yolunda gerçekleştirdi. İl Özel İdaresi ekiplerince tamamlanan altyapı çalışmaları sonucunda, Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yollarının 3 kilometresi asfaltlandı ve 8 kilometresi onarılarak kullanıma sunuldu.

Kaymakam Akın, Genç Sporcularla Beraber

Ekipler tarafından yapım işlemleri tamamlanan yol, vatandaşların hizmetine sunuldu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen atletizm kursuna katılan 100 sporcu, yeni asfaltlanan yolda antrenman gerçekleştirdi.

Sporcuların antrenmanını izleyen Kaymakam Mustafa Akın, sıcak asfaltın döküldüğü yolun sporcular tarafından en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Akın, “Bugün İl Özel İdaresi tarafından asfaltlanan ve yenilenen Armutdüzü ile Kolbaşı köylerine giden yolu genç sporcularımızın antrenmanı için kullandık. Gençlerimizin ülkemizin spor şampiyonları olacağına inanıyor, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Genç Sporcuların Düşünceleri

Sporculardan Delila Töregün, “İki yıldır atletizmle uğraşıyorum. Bu yol antrenman yapmamız için çok iyi olmuş. Artık burada antrenman yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İl Özel İdaresi ekiplerince altyapı çalışmalarının tamamladığı Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yolunun 3...

İl Özel İdaresi ekiplerince altyapı çalışmalarının tamamladığı Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yolunun 3 kilometresi asfaltlandı, 8 kilometrelik kısmı da onarıldı. Ekipler, yapımını tamamladıkları yolu vatandaşların hizmetine sundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursuna katılan 100 sporcu, yeni asfaltlanan yolda antrenman yaptı.

İl Özel İdaresi ekiplerince altyapı çalışmalarının tamamladığı Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yolunun 3...

İl Özel İdaresi ekiplerince altyapı çalışmalarının tamamladığı Armutdüzü ve Kolbaşı köyü yolunun 3 kilometresi asfaltlandı, 8 kilometrelik kısmı da onarıldı. Ekipler, yapımını tamamladıkları yolu vatandaşların hizmetine sundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde açılan atletizm kursuna katılan 100 sporcu, yeni asfaltlanan yolda antrenman yaptı.

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