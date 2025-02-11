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Hakkari'de Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 21 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 15:03
Hakkari'de Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Başladı

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları Hakkari'de Start Aldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 21 ilden 350 sporcunun katılımıyla Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları başladı. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, Kamışlı köyündeki Sporcu Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiriliyor ve iki gün sürecek.

Yarışmanın Açılışını Yaptılar

Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz, 2,5 kilometrelik pist alanında yapılacak yarışların startını verdiler. İlk gününde kayakseverler, başarılı olmak için kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Kaymakam Akın: "Heyecanlı Bir Organize! "

Kaymakam Akın, yaptığı açıklamada, "Heyecanlı bir organizasyona ev sahipliği yaptığımızı" belirtti. 350 sporcunun Yüksekova'da yarıştığını ifade eden Akın, "Kar kalitesi güzel. Hava da açık ve uygun. Vatandaşlarımızı yarışları seyretmeleri için buraya davet ediyorum. Bugün organizasyonun startını verdik, yarın da final yarışları gerçekleştirecek. Çok güzel iki gün geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Geçen Yılın Şampiyonu Bu Yıl İçin Umutlu

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz, ilçelerinden 48 sporcunun yarışlara katıldığını belirterek, "Geçen sene hem kayaklı koşuda hem de tekerlekli kayakta Türkiye şampiyonu olmuştuk. Bu sene de aynı başarıyı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sporcular Yüksekova'da Yarışmanın Keyfini Çıkardı

Kastamonu'dan gelen sporcu Ceren Yücel, "Yüksekova'ya dördüncü gelişim. Yarışın burada olması için dua ediyordum. Burada ilimizi temsil ediyoruz. Yarışım çok güzel geçti." şeklinde duygularını paylaştı.

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 21 ilden 350 sporcunun katımıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde...

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 21 ilden 350 sporcunun katımıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başladı.

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 21 ilden 350 sporcunun katımıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde...

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışları, 21 ilden 350 sporcunun katımıyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başladı.

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