Hakkari'de Satranç İl Birinciliği: Minikler ve Yıldızlarda Kazananlar

Hakkari'de Satranç İl Birinciliği Tamamlandı

Hakkari’de küçükler ve yıldızlar kategorilerinde düzenlenen satranç il birinciliği müsabakaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Turnuva, minik sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Geleceğin satranç ustaları, zeka, strateji ve sabır gerektiren hamleleriyle izleyenlerden tam not aldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmalar renkli görüntülere sahne olurken, dereceye giren sporcular ili temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü'nün Değerlendirmesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, satranç turnuvalarının öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirdiğini belirterek etkinliğe katılan tüm sporcuları tebrik etti.

