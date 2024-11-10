Hakkarigücü, Trabzonspor'u 3-0 Mağlup Etti

Hakkarigücü, Trabzonspor'u Farklı Geçti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hakkarigücü, Trabzonspor ile karşılaştı ve sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Müsabaka Merzan Şehir Stadı'nda gerçekleşti.

İlk Yarı Golsüz Tamamlandı

Karşılaşmanın ilk yarısı, her iki takımın da gösterdiği savunma mücadelesiyle golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Hakkarigücü'nden Etkili İkinci Yarı

İkinci yarıya hızla başlayan Hakkarigücü, 50. dakikada Şilan Aykoç’un kaydettiği golle öne geçti. Ardından 54. dakikada Lushomu Mweemba ve 90+4. dakikada Rasmata Sawadogo’nun attığı gollerle skoru 3-0 yaptı.

Peniatlardan Yararlanamadı

Konuk ekip Trabzonspor, 24. ve 90. dakikalarda kazandığı penaltı atışlarını değerlendiremeyerek, maçı boş geçmek zorunda kaldı.

Maçın İzleyicileri

Karşılaşmayı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Sabri Demir ve birçok taraftar dikkatle takip etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hakkarigücü ile Trabzonspor, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Hakkarigücü ile Trabzonspor, Merzan Futbol Sahası'nda karşılaştı.