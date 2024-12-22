Hakkarili Rojda Kanat, Kuraşta Dünya Üçüncüsü Oldu

Kuraşta dünya üçüncüsü olan Hakkarili sporcu, başarılarıyla göz dolduruyor

Milli sporcu Rojda Kanat, Avrupa birinciliği gibi çeşitli dereceler elde ettikten sonra, son olarak Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük kazandı. Hakkarili bu yetenekli sporcunun, yeni şampiyonalara hazırlanma süreci büyük bir merakla takip ediliyor.

7 Yıldır Sponsorluk Destekleri ile İlerliyor

Arkadaşlarının teşvikiyle 7 yıl önce judo ve kuraş branşlarına adım atan 11. sınıf öğrencisi Rojda, antrenörlerinin yardımı ile kendini geliştirmek için yoğun bir çaba sarf etti. Yurt içi ve yurt dışındaki farklı organizasyonlarda gösterdiği başarılı performanslarla dikkat çekiyor.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen kürsel ve ulusal şampiyonalarda önemli dereceler elde eden 15 yaşındaki milli sporcu, kariyerinin ilk uluslararası müsabakası olan Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası'nda Yunanistan'da ikinci olmayı başardı.

22-23 Haziran tarihlerinde Edirne Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalya kazanan başarılı sporcu, 2-4 Aralık'ta Moğolistan'da düzenlenen Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda da üçüncü olarak adını duyurdu.

Gelecek Hedefleri için Azimli Çalışmalar

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda antrenmanlarına devam eden Kanat, dünya ve olimpiyat şampiyonalarında yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor. Müsabakalarda Türk bayrağını dalgalandırmanın gururunu yaşadığını belirten Kanat, Moğolistan'daki başarısı için de mutluluk duyduğunu ifade etti.

Rojda, “Kuraşta Avrupa birinciliğim var. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bu başarılarla küçük kardeşlerimize örnek oluyoruz. Sportif başarılarımı artırmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Yetenekli Gençlere Destek

Rojda'nın antrenörü Kübra Bayram, kentteki çocukların potansiyelinin yüksek olduğunu ve bu yetenekleri desteklemek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Bayram, “Rojda daha önce de Türkiye'de birçok derece kazanmıştı. Bu yıl da başarılarına dünya üçüncülüğünü ekledi. Diğer çocuklarımız da sporcularımızın izinden gidiyor. Judo ve kuraş branşı kentte yayılıyor.” dedi.

Bayram ayrıca, “Burası zaten genç bir nüfusa sahip. Elimizden geldiğince buradaki çocuklara bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Rojda ve diğer sporcularımızın daha güzel başarılara imza atacağına inanıyoruz.” şeklinde sözlerini sürdürdü.

Avrupa birinciliği dahil çeşitli dereceler elde eden, son olarak Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Hakkarili milli sporcu Rojda Kanat, (sağda) yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

Avrupa birinciliği dahil çeşitli dereceler elde eden, son olarak Ümitler ve Gençler Kuraş Dünya Şampiyonası'nda üçüncü olan Hakkarili milli sporcu Rojda Kanat, (sağda) yeni şampiyonalara hazırlanıyor.