Hale Derya Eroğlu U16 Milli Takım Biletini Aldı

Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, Mersin'deki Havalı Silahlar seçmesinde U16 Milli Takım puanı atarak altın madalya kazandı; 2026'da Bulgaristan'da ülkemizi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 11:18
Mersin'de düzenlenen seçmelerde altın madalya

Kayserili sporcu Hale Derya Eroğlu, Mersin’de düzenlenen Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmesinde U16 Milli Takım puanı atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Eroğlu, elde ettiği bu başarıyla 2026 yılında Bulgaristan’da düzenlenecek olan U16 Milli Takım mücadelelerinde ülkemizi temsil edecek.

Konuyla ilgili Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Sporcumuzu ve Antrenörü Mehmet Avcı’yı tebrik ediyor, katılacağı müsabakalarda sporcumuza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

