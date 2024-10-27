Halil Umut Meler, FIFA Kıtalararası Kupa'da Görev Alacak

FIFA Kıtalararası Kupa'da Türk Hakem Görev Alacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Mısır’ın Al Ahly ile Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain takımları arasında 29 Ekim Salı günü gerçekleşecek olan FIFA Kıtalararası Kupa 2. tur müsabakasını yönetecek.

Müsabakanın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde açıklanan bilgiye göre, karşılaşma Kahire’deki stadyumda, saat 20.00’de başlayacak. Halil Umut Meler'in yardımcı hakemlik görevini İbrahim Çağlar Uyarcan ve Murat Tuğberk Curbay üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

VAR ve AVAR Görevleri

Bu önemli karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Aleandro Di Paolo VAR hakemi, Marco Di Bello ise AVAR hakemi olarak görev alacak.