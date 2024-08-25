Halil Umut Meler UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Görevli

Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sakarya Görevi Üstlendi

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya takımı Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak önemli maçı yönetecek.

Karşılaşma Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, mücadelenin Salzburg Stadı'nda 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 TSİ'de başlayacağı bildirildi.

Meler'in yardımcılığını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olarak belirlendi. Ayrıca, karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR hakemliği, Valerio Marini ise AVAR olarak görev alacak.

Önceki Maç Sonucu

Eşleşmenin ilk maçını Salzburg 2-0'lık skorla kazanmıştı.