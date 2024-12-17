Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'u Ağırlayacak

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Jihostroj'u Konuk Ediyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Çekya'nın Jihostroj takımını ağırlayacak. Karşılaşma, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda, yarın saat 18.00'de başlayacak.

Hakemler ve Önceki Maç

Bu önemli maçı Bulgar hakem Aleksandar Vinaliev ile Alman hakem Jörg Kellenberger yönetecek. Halkbank, Çekya'da oynanan ilk maçta rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup etmeyi başarmıştı.

Gruplardaki Konum

Başkent temsilcisi, grupta bir galibiyet ve iki yenilgi ile üçüncü sırada yer alıyor. Öte yandan, tüm karşılaşmalarını kaybeden Çek ekibi ise son sırada bulunuyor.