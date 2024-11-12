DOLAR
34,36 -0,18%
EURO
36,56 0,06%
ALTIN
2.884,13 0,39%
BITCOIN
3.033.726,6 -1,59%

Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Saint-Nazaire VB Atlantique'yi ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 08:50
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 08:50
Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Takım, yarın Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve maçı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Aleksandar Petrovic hakem ikilisi yönetecek.

Grup Mücadelesi

Halkbank, D Grubu'nda Fransa'nın yanı sıra İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE takımları ile mücadele edecek.

Geçen Sezonun Anıları

Geçtiğimiz sezon, Halkbank çeyrek finale yükselmeyi başarmış ancak İtalya'nın Cucine Lube takımına elenerek turnuvaya veda etmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
2
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile Geçici Transfer İçin Anlaştı
3
Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor
4
Ediz Gürel, 15 Yaşında Dünya Satranç Sıralamasında İlk 100'e Girdi
5
Yalovaspor Basketbol, Merkezefendi'yi 90-76 ile Geçti!
6
Trabzonspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftayı Kazanarak Kapatıyor

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak