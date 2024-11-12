Halkbank Erkek Voleybol Takımı CEV Şampiyonlar Ligi'nde Sahne Alıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonuna merhaba demeye hazırlanıyor. Takım, yarın Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımını TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda ağırlayacak.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak ve maçı Polonya'dan Pawel Burkiewicz ile Sırbistan'dan Aleksandar Petrovic hakem ikilisi yönetecek.

Grup Mücadelesi

Halkbank, D Grubu'nda Fransa'nın yanı sıra İtalya'dan Sir Sicoma Monini ve Çekya'dan Jihostroj CESKE takımları ile mücadele edecek.

Geçen Sezonun Anıları

Geçtiğimiz sezon, Halkbank çeyrek finale yükselmeyi başarmış ancak İtalya'nın Cucine Lube takımına elenerek turnuvaya veda etmişti.

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