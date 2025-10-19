Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Nesibe Aydın Çanakkale'de 91-74 Kazandı

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-74 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 18:00
Üçüncü hafta maç sonucu

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında, Nesibe Aydın deplasmanda Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-74 mağlup etti.

Karşılaşma, Nesibe Aydın'ın etkili hücum performansı ile şekillendi ve rakibi karşısında üstün bir skor elde etti.

Maç sonucu, ligde dengeleri etkileyecek nitelikte olup taraftarlar ve takımlar için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Halkbank Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 3. hafta karşılaşmasında Dardanel Çanakkale Belediyespor ile Nesibe Aydın takımları Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi’nde karşılaştı. Bir pozisyonda Dardanel Çanakkale Belediyespor’dan Aerial Leann Powers (23) ile Nesibe Aydın’dan Kelsey Renee Bone (3) mücadele etti.

