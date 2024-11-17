Halkbank, Kuşgöz İzmir'i 3-1 Geçti!

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nde Fark Yarattı

SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında Halkbank, sahasında Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ile karşılaştı. Maçın sonucunda Halkbank, rakibini 3-1 yenmeyi başardı.

Maçın Detayları

Bu önemli galibiyet, Halkbank için ligdeki pozisyonunu kuvvetlendirdi. Taraftarlarının önünde oynanan bu karşılaşma, takımın sezon hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde büyük bir adım oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.