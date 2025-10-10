Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 Yenerek TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nda 3. Oldu

Halkbank, TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-1 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 17:20
Karşılaşma Detayları

Erkekler voleybolda 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası üçüncülük maçında Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 mağlup ederek organizasyonu 3. sırada tamamladı.

TSYD Ankara Şubesi'nin yeni sezon öncesi TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda düzenlediği dörtlü hazırlık turnuvasında Halkbank, setleri 25-19, 16-25, 25-17 ve 31-29 ile üstün tamamladı.

Bu sonuçla Halkbank, 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupasında üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Erkekler voleybolda 2025 TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası'nın üçüncülük maçında Spor Toto'yu 3-1 yenen Halkbank, organizasyonu 3. sırada tamamladı.

