Halkbank Voleybol Takımı, Başkent Derbisi İçin Hazır

Halkbank, 11 Ocak'ta Ziraat Bankkart ile karşılaşacak. Volkan Döne, maça hazır olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:30
Halkbank Voleybol Takımı, Başkent Derbisi İçin Hazır

Halkbank Voleybol Takımı, Başkent Derbisi İçin Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde büyük bir heyecan yaşanıyor. Halkbank ile Ziraat Bankkart, 11 Ocak Cumartesi günü gerçekleştireceği derbide, başkent voleybol tutkunlarını bir araya getirecek. Maç, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak.

Volkan Döne: "İki Şampiyon Adayı Çarpışacak"

Halkbank'ın tecrübeli oyuncusu Volkan Döne, bu büyük karşılaşma öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Takımın derbiye hazır olduğunun altını çizen Döne, "Bu mücadele çok sert geçecek. İlk yarıdaki derbinin rövanşını almak için savaşacaklar. Eksik yönlerimizi gidermek için yoğun bir antrenman dönemi geçiriyoruz. Elimizden geleni yapacağız," dedi.

Döne, iki takımın da şampiyonluk için mücadele verdiğini vurguladı ve şöyle devam etti: "İkinci devrenin en önemli maçına çıkıyoruz. Ankara seyircisini bu büyük voleybol şölenini izlemek ve bizi desteklemek üzere salona davet ediyoruz. Takımıma güveniyorum, her oyuncunun da potansiyelini göstereceğine inanıyorum."

Bu sezon daha önce oynanan maçı Halkbank 3-2 kazanmıştı, bu yüzden derbi büyük bir rekabet havasında geçmesi bekleniyor.

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