Halkbank Voleybol Takımı'nda Galatasaray Heyecanı

Halkbank, Galatasaray'ı Ağırlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 3. sırasındaki Halkbank, puan tablosunda 2. sırada yer alan Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. İki ekip, 25 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda mücadele edecek.

Önemli Bir Maç

Halkbank Kulübü’nden yapılan açıklamada, takımın smaçörü Dick Kooy, bir önceki hafta kazandıkları Spor Toto galibiyetinin anlam kazanması için Galatasaray’ı yenmeleri gerektiğini vurguladı. Kooy, “Bir seri yakalamak ve lig etabının sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımız bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler.” dedi.

Geçmiş Karşılaşmalar

Ligin ilk devresindeki mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta, 3-2'lik skorla kazanmıştı. Bu nedenle Halkbank, bu maçta hem puan hem de moral açısından büyük bir öneme sahip.