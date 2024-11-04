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Halterde Büyük Başarı: Bakan Bak'tan Milli Sporculara Tebrikler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Halter Şampiyonası'nı başarıyla tamamlayan milli sporcuları tebrik etti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:31
Halterde Büyük Başarı: Bakan Bak'tan Milli Sporculara Tebrikler

Halterde Büyük Başarı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nı büyük bir başarıyla tamamlayan milli haltercileri kutladı.

Başarılarla Dolu Bir Şampiyona

Şampiyonada milli sporcular, toplamda 53 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Bu madalyalar arasında 22 altın, 19 gümüş ve 12 bronz bulunuyor. Bakan Bak, bu sonuçların ülke için bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Bakan Bak'tan Tebrik Mesajı

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Polonya’da 26 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcularımız aldıkları sonuçla bizleri gururlandırdı. Madalya alan tüm sporcularımızı kutluyorum. Ayrıca bu başarıda emeği olan ailelere, antrenörlere, yöneticilere ve kulüplere teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

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