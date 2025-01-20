Halterde Yeni Yıldız: Ramazan Efe 2028 Olimpiyatları'na Odaklandı

Ramazan Efe Yılmaz'ın Büyük Hedefi

Halter branşında genç yaşına rağmen kayda değer başarılar elde eden 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'na odaklandı. Geçtiğimiz yıllarda gençler ve yıldızlarda dünya ile Avrupa şampiyonluğu kazanarak dikkatleri üzerine çeken Yılmaz, bu zamana kadar gösterdiği azimle örnek teşkil ediyor.

Başlangıçta Karşılaştığı Zorluklar

2016 yılında beden eğitimi öğretmeni Ömer Öz'ün tavsiyesi üzerine haltere adım atan Ramazan Efe, kısa boy nedeniyle olumsuz yorumlarla karşılaştığını ancak bunlara kulaklarını tıkayarak ilerlemeye devam etti. Yılmaz, "Boyun kısa kalır, sen bunu yapamazsın" gibi eleştirileri aşarak, 3 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu kazandı.

Gelecek Hedefleri

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "İnşallah hedefimiz büyükler kategorisi, ardından da 2028 Olimpiyatları. Hiçbir şey kolay kazanılmıyor. Büyük bir çaba ve emekle başarı oluyor.” Sporcu, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına bir yenisini eklemek için çalışmalarını sıkı bir şekilde sürdürüyor.

Öğretmenin Gözünden Ramazan Efe

Ramazan Efe'nin antrenörü Ömer Öz, sporcusunun güçlü ve hırslı bir çocuk olduğunu belirterek, onunla tanıştığı günü hatırlıyor. Öz, "Ramazan Efe, haltere yönelmekte tereddüt etti ama onu ikna etmeyi başardım. Tuttuğunu koparan bir çocuk; bu nedenle 3 defa Avrupa ve 1 defa dünya şampiyonu oldu." dedi.

Büyükler Kategorisine Geçiş

Ramazan Efe ve antrenörü, büyükler kategorisinde yarışmayı ve 2028 Olimpiyatları'na katılmayı hedeflediklerini belirtti. Öz, sıklet değişiklikleri yaparak Yılmaz'ın madalya kazanması için gereken her türlü hazırlığı yaptıklarını ifade etti.

Öz, "Bizim 2028 hedefimiz, olimpiyat madalyası kazanmaktır" açıklamasıyla, Ramazan Efe'nin hedeflerinin büyüklüğünü bir kez daha vurguladı.

Gençler ve yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda zirveye ulaşmayı hedefliyor.

Gençler ve yıldızlarda dünya ve Avrupa şampiyonluğu yaşayan 17 yaşındaki milli halterci Ramazan Efe Yılmaz, 2028 Olimpiyatları'nda zirveye ulaşmayı hedefliyor.