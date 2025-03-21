Hamilton, Çin Grand Prix'sinde Sprint Sıralama Turunu Kazandı

Hamilton, Çin Grand Prix'sinde Pole Pozisyonunu Kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Çin Grand Prix'sinde heyecan dolu anlar yaşandı. Sprint sıralama turunda Lewis Hamilton, Ferrari takımının pilotu olarak pole pozisyonunu elde etti. 5,4 kilometrelik Şanghay Uluslararası Pisti'nde düzenlenen etkinlik, yarış tutkunları için büyük bir görsel şölen sundu.

Dereceler ve Üst Sıralar

Hamilton, sprint sıralama turunu 1 dakika 30.849 saniye'lik derecesiyle tamamlayarak ilk sırada yer aldı. Red Bull takımından Max Verstappen, sadece 0.018 saniye farkla ikinci oldu. McLaren pilotu Oscar Piastri ise Hamilton'un 0.08 saniye gerisinde kalarak üçüncü sıradan yarışa başlayacak.

Yarış Takvimi

Sprint yarışı yarın TSİ 06.00'da, sıralama turları ise TSİ 10.00'da gerçekleştirilecek. Ana yarış olan Çin Grand Prix'si ise 23 Mart Pazar günü TSİ 10.00'da gerçekleşecek ve toplam 56 tur üzerinden koşulacak.

Puan Durumu

Sezonun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde: