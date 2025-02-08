Hamza Yerlikaya, Milli Güreşçilerle Ankara'da Bir Araya Geldi

Hamza Yerlikaya, Milli Güreşçilere Moral Ziyareti Gerçekleştirdi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ankara'da kamp yapan milli güreşçilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek onlara moral verdi.

Tahri Akgül ile Birlikte Ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Yerlikaya, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ile birlikte Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde milli güreşçileri ziyaret etti.

Ziyaret sırasında, Bakan Yardımcısı Yerlikaya ve Akgül, milli güreşçilerle ve teknik heyetle keyifli sohbetler yaparak onlarla birlikte zaman geçirdi. Bu moral ziyaret, güreşçilerin motivasyonunu artırmak adına önemli bir destek olarak değerlendirildi.