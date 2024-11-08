Haremspor, Bandırma Bordo Basketbol'u Farklı Geçti

Haremspor'un Çarpıcı Zaferi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde heyecan dolu 10. hafta mücadeleleri devam ediyor. Haremspor, Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol ile karşılaştı ve maçtan 85-64 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın Detayları

Maç, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Haremspor, ilk çeyreği 27-14'lük skorla önde tamamlayarak iyi bir başlangıç yaptı. İlk yarının sonunda devreyi 44-32'lik skorla kapatan Haremspor, üçüncü çeyreği de 65-50 önde bitirdi.

Son çeyrekteki etkileyici performanslarıyla maçı 85-64 kazanmayı başardılar ve ligdeki güçlü yerlerini korudular.