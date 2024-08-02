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Harun Erdenay Türkiye Basketbol Federasyonu'na Dönüyor

Harun Erdenay, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile birlikte yeni bir döneme adım atıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:11
Harun Erdenay Türkiye Basketbol Federasyonu'na Dönüyor

Harun Erdenay Yeniden TBF'de

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hidayet Türkoğlu başkanlığındaki yönetimde Harun Erdenay'ın başkan vekili olarak görev alacağını duyurdu.

Erdenay'ın Dönüşü

Federasyon, Erdenay'ın spor kariyerinin ardından A Milli Takım Menajerliği, Milli Takımlar Direktörlüğü, TBF Asbaşkanlığı ve FIBA Yönetim Kurulu Üyeliği gibi kritik görevlerde bulunduğunu belirtti.

TBF'nin resmi açıklamasında, "Harun Erdenay, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biridir ve yeniden aramıza katılacak" sözlerine yer verildi.

Hidayet Türkoğlu'nun Yorumları

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Harun Erdenay'a aralarına katıldığı için teşekkür ederek, Türk basketbolunun yeni bir döneme girdiğini vurguladı. Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'ni tamamlayarak, basketbolumuzu dünya çapında daha iyi noktalara getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Harun Erdenay'ın Açıklamaları

Harun Erdenay, başkan Türkoğlu ile birlikte geçmişte de görev aldıklarını ifade ederek, "Yeni tesisin Türk basketboluna büyük katkıları olacak. Bu yeni dönemde yanınızda olmak için buradayım" şeklinde konuştu.

Erdenay, Türk basketbolunu hak ettiği yerlere ulaştırmak için gereken tüm çabayı göstereceğini belirtti.

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