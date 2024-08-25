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Hasan Arat, 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Açılışında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da yeni derneğin açılışına katıldı ve önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 20:35
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 20:39
Hasan Arat, 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneği Açılışında

Beşiktaş Kulübü Başkanı Arat, Afyonkarahisar'da Dernek Açılışına Katıldı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar kentinde bulunan 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına iştirak etti. Açılış töreni sırasında önemli açıklamalarda bulunan Arat, Kocatepe'nin ulusun bağımsızlık mücadelesindeki kritik rolünden bahsetti.

Açılışta Vurgu: Milli Mücadele ve Beşiktaş Ruhu

Konuşmasında, Beşiktaşlıların milli mücadeledeki katkılarına dikkat çeken Arat, "Sporcuları kaybettik. Bugün armamızdaki ay-yıldız, Beşiktaş'ın bu gururundan kaynaklanmaktadır," ifadelerini kullandı.

Ayrıca, derneğin açılacağı binanın Beşiktaş'la yaşıt olmasının güzel bir tesadüf olduğunu dile getiren Arat, gençlerle yaptığı sohbetten de bahsetti. Arat, onları emanetin önemine dair bilgilendirdi:

"Bu vatan sizler için kuruldu. Bu vatan sizlere emanet çocuklar. Biz Beşiktaşlılar olarak bu kutlu zaferin mirasını kalbimizde taşımaktayız."

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitleri minnetle andığını belirten Arat, "Bu büyük kahramanlık destanı Beşiktaş ruhunun her zerresinde yaşamaya devam edecektir," dedi.

Derneğin Açılışı Gerçekleşti

Açılış konuşmalarının ardından derneğin resmi açılışı gerçekleşti.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin...

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Afyonkarahisar'da 1903 Afyon Beşiktaşlılar Derneğinin açılışına katıldı.

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