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Hasan Arat Beşiktaş'a Veda Etti: 'İçim Rahat, Huzurluyum'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, istifası sonrası kulübe veda etti. 'Demokrasilerde bunlar normaldir' dedi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 19:21
Hasan Arat Beşiktaş'a Veda Etti: 'İçim Rahat, Huzurluyum'

Hasan Arat Beşiktaş'a Veda Etti

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen veda organizasyonu ile siyah-beyazlı kulübe duygusal bir veda yaptı. Tüpraş Stadı'nda alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Arat, sporcular, kulüp personeli ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kenardan Onurlu Bir Çıkış

Görüşmelerinde kulübe girişinin 17 yaşında olduğunu belirten Arat, "Bu kapıdan ne kadar boynu dik, alnı açık girdiysem, bugün onurlu, alnım açık şekilde buradan çıkıyorum. Bugün burada sporcularımız, çalışanlarımız, taraftarlarımız ve gençlerimiz nezaket göstermişler, gelmişler. Onlarla vedalaşmak en doğal yapmamız gereken şeylerden birisidir." ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve Geçici Olanlar

Başkan Arat, istifasının arkasındaki felsefeyi de vurgulayarak, "Demokrasilerde bunlar çok normal şeylerdir. Vakti geldi, gitmem gerekti ve gidiyorum. Bundan dolayı içim rahat, çok müsterihim." dedi.

Beşiktaş'ın Geleceği

Beşiktaş'ın geleceği hakkında umut dolu bir mesaj veren Arat, "Beşiktaş'ı hiç kimse istediği gibi kullanamayacak. Bundan sonra görev alacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Beşiktaş çok büyük bir camiadır. Bu zorlukların üstesinden gelecektir." şeklinde konuştu.

Herkesin Taraftarı Olabilir

Arat, Beşiktaş sevgisinin başkanlıkla sınırlı olmadığını vurgulayarak, "Beşiktaş'ı sevmek için başkan olmak zorunda değilsiniz. Ben bundan sonra bir taraftar olarak Beşiktaş sevgimi aynen muhafaza edeceğim." dedi.

Ayrıca, "Bana bugüne kadar göstermiş olduğunuz güvene, seçimde bizlere verdiğiniz oylara, her şeye çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hakkınızı helal edin." diyerek duygusal bir ayrılış yaptı.

Hasan Arat'a bu anlarda ikinci başkan Hüseyin Yücel ve bazı yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstifa eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Düzenlenen veda...

İstifa eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Düzenlenen veda organizasyonu için geldiği Tüpraş Stadı'nda alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Hasan Arat, sporcular, kulüp personeli ve basın mensuplarıyla vedalaştı.

İstifa eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Düzenlenen veda...

İstifa eden Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Düzenlenen veda organizasyonu için geldiği Tüpraş Stadı'nda alkışlar ve çiçeklerle karşılanan Hasan Arat, sporcular, kulüp personeli ve basın mensuplarıyla vedalaştı.

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