Hasan Arat Beşiktaş'ın yeni başkanı seçildi

Siyah beyaz kulübün yeni başkanı Hasan Arat seçildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI HASAN ARAT

Yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy işlemleri tamamlandı ve Serdar Adalı ile Hasan Arat arasındaki rekabette Hasan Arat seçimi kazandı. Kongrede 21 bin 219 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyordu ve toplam 11 bin 828 kişi oy verdi. Hasan Arat toplam 7 bin 271 oy alırken Serdar Adalı 4 bin 557 oy aldı. Hasan Arat'ın yönetim kurulu şu şekilde açıklandı; Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan. Hasan Arat 1959 senesinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Arat Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Hasan Arat 7 sene boyu basketbol oynamış ve Adana Demirspor'da başlayan kariyeri 5 sene boyu Beşiktaş'ta devam etmiştir.





1998 ile 2000 seneleri arasında Süleyman Seba başkanlığında kulüpte ikinci başkanlık yapan Hasan Arat 2020 senesinde Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda aday olma sürecini yönetmiştir. Hasan Arat kongrede oylamadan önce şu açıklamayı yaptı; 'Beşiktaşlı biri asla pusuda beklemez. Az önce bana 20 senedir neredeydi dedi. Sanıyorum yazıyı hazırlayan kişiler iyi hazırlamadı. Benim formam müzede. Siz kimi alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün siz neredeydiniz? Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz, kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri getirebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin buraya borcu var.' Kongrede sandıktan çıkan oy sonuçları şu şekilde paylaşıldı;

21. Sandık Sonucu

294 Oy: Hasan Arat

211 Oy: Serdal Adalı

20. Sandık Sonucu

348 Oy: Hasan Arat

182 Oy: Serdal Adalı

19. Sandık Sonucu

324 Oy: Hasan Arat

192 Oy: Serdal Adalı

18. Sandık Sonucu

332 Oy: Hasan Arat

193 Oy: Serdal Adalı

17. Sandık Sonucu

370 Oy: Hasan Arat

293 Oy: Serdal Adalı

16. Sandık Sonucu

442 Oy: Hasan Arat

234 Oy: Serdal Adalı

15. Sandık Sonucu

386 Oy: Hasan Arat

259 Oy: Serdal Adalı

14. Sandık Sonucu

359 Oy: Hasan Arat

207 Oy: Serdal Adalı

13. Sandık Sonucu

369 Oy: Hasan Arat

262 Oy: Serdal Adalı

12. Sandık Sonucu

334 Oy: Hasan Arat

260 Oy: Serdal Adalı

11. Sandık Sonucu

460 Oy: Hasan Arat

185 Oy: Serdal Adalı

10. Sandık Sonucu

483 Oy: Hasan Arat

172 Oy: Serdal Adalı

9. Sandık Sonucu

471 Oy: Hasan Arat

218 Oy: Serdal Adalı

8. Sandık Sonucu

361 Oy: Hasan Arat

225 Oy: Serdal Adalı

7. Sandık Sonucu

315 Oy: Hasan Arat

241 Oy: Serdal Adalı

6. Sandık Sonucu

358 Oy: Hasan Arat

225 Oy: Serdal Adalı

5. Sandık Sonucu

368 Oy: Hasan Arat

254 Oy: Serdal Adalı

4. Sandık Sonucu

243 Oy: Hasan Arat

205 Oy: Serdal Adalı

3 Numaralı Sandık Sonucu

226 Oy: Hasan Arat

173 Oy: Serdal Adalı

2 Numaralı Sandık Sonucu

227 Oy: Hasan Arat

201 Oy: Serdal Adalı

1. Sandık Sonucu

201 Oy: Hasan Arat

195 Oy: Serdal Adalı