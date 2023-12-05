Hasan Arat Beşiktaş'ın yeni başkanı seçildi
Beşiktaş'ın yeni başkanı seçildi! Hasan Arat konuşmasını yaptı! Tüm detaylar haberimizde.
Siyah beyaz kulübün yeni başkanı Hasan Arat seçildi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ BAŞKANI HASAN ARAT
Yapılan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy işlemleri tamamlandı ve Serdar Adalı ile Hasan Arat arasındaki rekabette Hasan Arat seçimi kazandı. Kongrede 21 bin 219 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyordu ve toplam 11 bin 828 kişi oy verdi. Hasan Arat toplam 7 bin 271 oy alırken Serdar Adalı 4 bin 557 oy aldı. Hasan Arat'ın yönetim kurulu şu şekilde açıklandı; Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan. Hasan Arat 1959 senesinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Arat Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştır. Hasan Arat 7 sene boyu basketbol oynamış ve Adana Demirspor'da başlayan kariyeri 5 sene boyu Beşiktaş'ta devam etmiştir.
1998 ile 2000 seneleri arasında Süleyman Seba başkanlığında kulüpte ikinci başkanlık yapan Hasan Arat 2020 senesinde Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunları'nda aday olma sürecini yönetmiştir. Hasan Arat kongrede oylamadan önce şu açıklamayı yaptı; 'Beşiktaşlı biri asla pusuda beklemez. Az önce bana 20 senedir neredeydi dedi. Sanıyorum yazıyı hazırlayan kişiler iyi hazırlamadı. Benim formam müzede. Siz kimi alkışladıysanız ona sahip çıktınız. Dün siz neredeydiniz? Kendi iradenizle Beşiktaş zihniyetini değiştirebilirsiniz, kendi iradenizle bir devri sonlandırabilirsiniz. Bugün kendi iradenizle özlediğiniz Beşiktaş'ı geri getirebilirsiniz. Beşiktaş'ın kimseye borcu yok, herkesin buraya borcu var.' Kongrede sandıktan çıkan oy sonuçları şu şekilde paylaşıldı;
21. Sandık Sonucu
294 Oy: Hasan Arat
211 Oy: Serdal Adalı
20. Sandık Sonucu
348 Oy: Hasan Arat
182 Oy: Serdal Adalı
19. Sandık Sonucu
324 Oy: Hasan Arat
192 Oy: Serdal Adalı
18. Sandık Sonucu
332 Oy: Hasan Arat
193 Oy: Serdal Adalı
17. Sandık Sonucu
370 Oy: Hasan Arat
293 Oy: Serdal Adalı
16. Sandık Sonucu
442 Oy: Hasan Arat
234 Oy: Serdal Adalı
15. Sandık Sonucu
386 Oy: Hasan Arat
259 Oy: Serdal Adalı
14. Sandık Sonucu
359 Oy: Hasan Arat
207 Oy: Serdal Adalı
13. Sandık Sonucu
369 Oy: Hasan Arat
262 Oy: Serdal Adalı
12. Sandık Sonucu
334 Oy: Hasan Arat
260 Oy: Serdal Adalı
11. Sandık Sonucu
460 Oy: Hasan Arat
185 Oy: Serdal Adalı
10. Sandık Sonucu
483 Oy: Hasan Arat
172 Oy: Serdal Adalı
9. Sandık Sonucu
471 Oy: Hasan Arat
218 Oy: Serdal Adalı
8. Sandık Sonucu
361 Oy: Hasan Arat
225 Oy: Serdal Adalı
7. Sandık Sonucu
315 Oy: Hasan Arat
241 Oy: Serdal Adalı
6. Sandık Sonucu
358 Oy: Hasan Arat
225 Oy: Serdal Adalı
5. Sandık Sonucu
368 Oy: Hasan Arat
254 Oy: Serdal Adalı
4. Sandık Sonucu
243 Oy: Hasan Arat
205 Oy: Serdal Adalı
3 Numaralı Sandık Sonucu
226 Oy: Hasan Arat
173 Oy: Serdal Adalı
2 Numaralı Sandık Sonucu
227 Oy: Hasan Arat
201 Oy: Serdal Adalı
1. Sandık Sonucu
201 Oy: Hasan Arat
195 Oy: Serdal Adalı