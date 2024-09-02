Hasan Cengiz Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Oldu

Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde Zafer Hasan Cengiz'in

Bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Etkinlikte Hasan Cengiz başpehlivanlık unvanını kazandı.

Final Müsabakasında Talihsiz Kaza

Korkuteli Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, ilçe stadyumunda 72'si başpehlivan olmak üzere toplam 1052 pehlivan mücadele etti. Final karşılaşmasında Ali Gürbüz ve Hasan Cengiz karşı karşıya geldi. Ancak müsabaka sırasında Ali Gürbüz, omzundan sakatlanarak yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.

Önemli İsimler Güreş Müsabakalarını İzledi

Güreş müsabakalarını, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse ve İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, ayrıca CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar ve Aykut Kaya da yakından takip etti.

Sonuç olarak, Ali Gürbüz'ün müsabakadan çekilmesiyle birlikte Hasan Cengiz, 33. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı unvanına sahip oldu.