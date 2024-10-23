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Hasan Engin Tuncer Yeniden Başkan Adayı

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, yeniden aday olduğunu duyurdu ve projelerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:37
Hasan Engin Tuncer Yeniden Başkan Adayı

Hasan Engin Tuncer Yeniden Adaylığını Duyurdu

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer, 8 Kasım'da yapılacak olağan genel kurulda yeniden başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Swissotel The Bosphorus'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni dönemdeki hedeflerini ve projelerini paylaştı.

Kurumsallaşma ve Eğitim Hedefleri

Tuncer, göreve geldikten sonra federasyonun kurumsallaştığını ve üniversite mezunu antrenörler yetiştirmeyi planladıklarını vurguladı. Olimpiyatlarda başarı elde etmek amacıyla altyapı çalışmalarını güçlendireceklerini ve binicilik sporunu daha geniş bir kitleye yayacaklarını kaydetti.

Kardeşlik Dolu Bir Seçim İstiyor

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tuncer, seçim dönemi için kardeşçe bir ortam oluşturulmasını arzuladığını belirterek, "Çok güzel projelerim var. Bu sebeple yeniden aday oldum. Umarım bu süreç barış içinde geçer. Bu camiaya en fazla hizmet verecek kişinin başkan olması en büyük dileğim" ifadelerini kullandı.

Projelerin Altyapısı Hazır

Tuncer, binicilik tesislerinin halka açık olduğunu ve çocukların bu sporu deneyimlemeleri için tesislere götürülebileceğini ifade etti. Bakanlıkla olan iş birlikleri sayesinde biniciliğin okul sporları arasına girdiğini de ekledi. "Geçmişte hayata geçirmek istediğimiz projelerin altyapısını hazırladık. Bu süreçlerin oturması için zamana ihtiyaç var" dedi.

Uluslararası Organizasyon Hedefleri

Sözlerine uluslararası etkinlikler hakkında devam eden Tuncer, şu anda İstanbul Horse Show organizasyonunu planladıklarını belirtti. Avrupa Binicilik Federasyonu ile iş birliği içinde olduklarını ifade eden Tuncer, Türkiye'de sadece engel atlama branşı olmadığını, birçok branşı barındırdıklarını ve çok sayıda organizasyon yapabilecek potansiyele sahip olduklarını belirtti. "Önümüzdeki dönem, organizasyon yapabilme kapasitemizi artırmamız gerek" diye konuştu.

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