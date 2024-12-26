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Hatay'da 'GençLig' Futbol Turnuvası Coşkuyla Başladı

Hatay'da TÜGVA tarafından düzenlenen 'GençLig' Futbol Turnuvası, gösteri maçıyla start aldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 18:51
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 19:03
Hatay'da 'GençLig' Futbol Turnuvası Coşkuyla Başladı

Hatay'da 'GençLig' Futbol Turnuvası Coşkuyla Başladı

Hatay'da gerçekleştirilen 'GençLig' Liseler Arası Futbol Turnuvası, etkileyici bir gösteri maçıyla sahne aldı. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bu önemli etkinlik, Esentepe Futbol Sahası'nda yapıldı.

Gösteri Maçında Eşitlik Sağlandı

Açılış etkinliğinde, eski futbolcular İbrahim Yattara, Saffet Akyüz, Yasin Sülün, Tarık Daşgün ve Bülent Akın gibi isimler yer aldı. Ayrıca, kurum müdürlerinden oluşan karma takımlar arasında oynanan bu çekişmeli mücadele, 5-5'lik eşitlikle sona erdi.

TÜGVA'dan Gençlere Mesaj

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TÜGVA Hatay İl Başkanı Mehmet Emin Sağanak, bu etkinliğin gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşarak spora yönelmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ifade etti. Ayrıca turnuvaya olan ilginin yüksek olduğunu belirtti.

Sağanak, "Takımlarımızın yanı sıra çok sayıda genç kardeşimiz turnuvaya katılmak istedi. Fakat tüm ilçelerin katılımıyla belirli bir standartta bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Gençler çok ilgi gösterdi ve çok mutlu oldular. İnşallah birçok branşta bunun devamını getireceğiz, bugün futbolla güzel bir adımla başladık," dedi.

165 Lise Futbol Takımı Yarışacak

Turnuvada 165 liseden oluşan takımlar 2 ay boyunca mücadele edecek. Açılış maçının ardından, yer alan eski futbolcular ile kurum müdürlerine plaket takdim edildi. Öğrenciler de sahaya çıkarak imza aldıkları futbolcularla fotoğraf çekilme fırsatı buldular.

Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Başkanlığınca organize edilen "GençLig" Liseler...

Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Başkanlığınca organize edilen "GençLig" Liseler Arası Futbol Turnuvası, Esentepe Futbol Sahası'nda gösteri maçıyla başladı.

Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Başkanlığınca organize edilen "GençLig" Liseler...

Hatay'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hatay İl Başkanlığınca organize edilen "GençLig" Liseler Arası Futbol Turnuvası, Esentepe Futbol Sahası'nda gösteri maçıyla başladı.

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