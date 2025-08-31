DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.220,27 0,07%

Hatayspor 1-1 İstanbulspor: Almeida 'Kazanmayı hak eden taraf bizdik'

Trendyol 1. Lig'de Hatayspor-İstanbulspor 1-1 berabere kaldı. Hugo Almeida ve Mustafa Alper Avcı maç sonrası değerlendirmelerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:18
Hatayspor 1-1 İstanbulspor: Almeida 'Kazanmayı hak eden taraf bizdik'

Hatayspor 1-1 İstanbulspor (Trendyol 1. Lig, 4. hafta, Mersin)

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Mersin'de oynanan maç 1-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor sahadan birer puanla ayrıldı.

Hugo Almeida'nin değerlendirmesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının ilk maçında güzel bir izlenim verdiğini söyledi.

Oyuncularını tebrik eden Almeida, fantastik bir oyun sergilediklerini ve fantastik bir takım olduklarını kaydetti. Bu karşılaşmada tek eksiklerinin gol atmak olduğuna dikkati çeken Almeida, "Kazanmayı hak eden taraf bizdik." ifadelerini kullandı.

Almeida ayrıca, "Maalesef bu futbolun bir parçası. Bir puanla ayrılıyoruz. Gol yollarında sıkıntı çektik. Hatay'ın zor bir durumu ve transfer yasağımız var. Takımımızda eksik oyuncularımız ve kısıtlı kadromuz var. Buna rağmen takımım iyi mücadele sergiledi."

Mustafa Alper Avcı'nın yorumu

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, maça golle başladıklarını hatırlattı ve golden sonra topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Rakibin kendi bölgesinde oynadığı oyuna direkt cevap veremediklerini söyledi.

Avcı, takımın ligdeki ilk dört haftalık periyotta bazı pozisyonlarda sıkıntı yaşadığını belirtti ve şunları kaydetti: "Transfer devam ediyor. Transferin bitmesine yaklaşık 10 gün var. Transferle çözüm istemiyorum. İçerideki oyuncularımla çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Ligde 4 haftadır galip gelememek bizim adımıza çok hoş değil. Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. İstanbul'da 4 maç oynayacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum."

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Mersin'de konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 kalan...

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Mersin'de konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 kalan Hatayspor'da teknik direktör Hugo Miguel Pereira de Almeida, karşılaşma sonrasında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Mersin'de konuk ettiği İstanbulspor ile 1-1 kalan...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-2 Fatih Karagümrük: Emre Belözoğlu'ndan milli ara umudu
2
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 Portekiz’i Yendi — Onuralp: "Gruptan Birinci"
3
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK: Taşkın ve Çavuş'un maç değerlendirmesi
4
Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor
5
İlhan Palut: 'Canımız sıkılıyor' — Galatasaray 3-1 sonrası açıklama
6
Kocaelispor 1-1 Kayserispor: Markus Gisdol'dan Maç Değerlendirmesi
7
Fatih Karagümrük Antalyaspor'u 2-1 Yendi: Marcel Licka'dan Değerlendirme

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta