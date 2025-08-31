Hatayspor 1-1 İstanbulspor: Almeida 'Kazanmayı hak eden taraf bizdik'

Hatayspor 1-1 İstanbulspor (Trendyol 1. Lig, 4. hafta, Mersin)

Trendyol 1. Lig'in dördüncü haftasında Mersin'de oynanan maç 1-1 sona erdi. Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor sahadan birer puanla ayrıldı.

Hugo Almeida'nin değerlendirmesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Hugo Almeida, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının ilk maçında güzel bir izlenim verdiğini söyledi.

Oyuncularını tebrik eden Almeida, fantastik bir oyun sergilediklerini ve fantastik bir takım olduklarını kaydetti. Bu karşılaşmada tek eksiklerinin gol atmak olduğuna dikkati çeken Almeida, "Kazanmayı hak eden taraf bizdik." ifadelerini kullandı.

Almeida ayrıca, "Maalesef bu futbolun bir parçası. Bir puanla ayrılıyoruz. Gol yollarında sıkıntı çektik. Hatay'ın zor bir durumu ve transfer yasağımız var. Takımımızda eksik oyuncularımız ve kısıtlı kadromuz var. Buna rağmen takımım iyi mücadele sergiledi."

Mustafa Alper Avcı'nın yorumu

İstanbulspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, maça golle başladıklarını hatırlattı ve golden sonra topa daha fazla sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Rakibin kendi bölgesinde oynadığı oyuna direkt cevap veremediklerini söyledi.

Avcı, takımın ligdeki ilk dört haftalık periyotta bazı pozisyonlarda sıkıntı yaşadığını belirtti ve şunları kaydetti: "Transfer devam ediyor. Transferin bitmesine yaklaşık 10 gün var. Transferle çözüm istemiyorum. İçerideki oyuncularımla çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek kapasitedeyiz. Ligde 4 haftadır galip gelememek bizim adımıza çok hoş değil. Milli arayı iyi değerlendirmek istiyoruz. İstanbul'da 4 maç oynayacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum."

