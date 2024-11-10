Hatayspor, 167 Gün Sonra Galibiyetle Tanıştı

Süper Lig'de bu sezon ilk kez galibiyet elde eden Atakaş Hatayspor, 12. hafta maçında Gaziantep FK karşısında 3-1'lik skorla zafer kazanarak uzun süren galibiyet hasretini dindirdi.

Olaylı Süreç

Bu sezon, Hatayspor'un ilk haftada konuk olduğu Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyle başladı. Dördüncü haftada Samsunspor'a karşı aldığı 3-0'lık mağlubiyet sonrasında, teknik direktör Özhan Pulat ile yollar ayrıldı. Yerine ise Rıza Çalımbay getirildi.

Çalımbay yönetiminde sahaya çıkan Hatayspor, 6 karşılaşmada 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu sonuçlarla birlikte 10 maçta 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak sadece 3 puan toplayabildi.

Uzun Süre Beklenen Galibiyet

Akdeniz ekibi, dünkü maçta Mersin'de Gaziantep FK'yi 3-1 yendi ve galibiyeti getiren goller, Rui Pedro, Funsho Bamgboye ve Carlos Strandberg'den geldi. Hatayspor, ligin 12. haftasında 167 gün aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında, 26 Mayıs'ta Çaykur Rizespor'a karşı almıştı.

Puan Durumu

Ligde 18. sırada bulunan Hatayspor, geçen sezon bu dönemde 14 puan toplamıştı. Bu sezon ise çıktığı 11 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile 6 puana ulaştı.

Akdeniz ekibi, 24 Kasım Pazar günü ligin 13. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.