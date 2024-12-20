Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklara Başladı

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Bordo-beyazlı kulüpten gelen açıklamalara göre, takım teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yaptığı antrenmanda futbolcular dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Maç Tarihi ve Saati

Hatayspor ile Adana Demirspor, 23 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele öncesi takımın moralleri yüksek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana futbolculardan Rui Pedro (önde) da katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenmana futbolculardan Rui Pedro (önde) da katıldı.