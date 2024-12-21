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Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar hakkında detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 14:15
Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Adana Demirspor Maçına Hazırlık İçin Sahada

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazartesi günü Mersin'de Adana Demirspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Açıklama ve Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada yapıldı ve yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışmaları üzerinde yoğunlaştı.

Akdeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlık sürecini tamamlayacak. Taraftarlar, takımlarının en iyi performansı sergilemesi için büyük bir heyecanla maçı bekliyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz (solda) da katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Mersin'de Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada devam etti. Antrenmana futbolculardan Recep Burak Yılmaz (solda) da katıldı.

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