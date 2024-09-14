Hatayspor Alanyaspor ile Yüz Yüze Gelecek

Hatayspor, Alanyaspor ile Karşılaşacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile mücadele etmek üzere yola çıkıyor. Maç, yarın GAİN Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Maçın Detayları

Müsabakayı yönetmek üzere Ozan Ergün hakem olarak atanmış bulunmaktadır. Hatayspor, ligde oynadığı 4 maçta yalnızca 1 puan toplayarak kötü bir performans sergiledi. Geçtiğimiz hafta Rıza Çalımbay ile anlaşma sağlanmasının ardından yeni teknik direktörleri ile çıkacakları ilk maçta galibiyet hedefleniyor.

Hazırlıklar Tamamlanıyor

Hatayspor'un kafilesi, bugün Alanya'ya hareket edecek ve burada yapacağı antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlayacak. Takım, bu mücadelede iyi bir performans sergileyerek ligdeki durumu düzeltmek istiyor.