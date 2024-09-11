Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Alanyaspor ile yapacağı maça hazırlıklarını Erdemli Atış Poligonu'nda sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 12:04
Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Bordo-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleşti. İdmanda, oyuncular top kapma, dar alan çalışmaları ve taktik antrenmanları yaptı.

Gelecek Antrenman

Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları sürdürecek ve Alanyaspor maçı öncesi son ritüellerini gerçekleştirecek.

İLGİLİ HABERLER

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 10-11 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

O emekliye 5.000 TL ek ödeme çıktı! Tek seferlik ikramiye gibi verilecek

Eğitim Desteği Müjdesi Geldi: 3.000 TL Veriliyor

Emekli ve Çalışanlar İçin Promosyonlarda Rekor Artış Bekleniyor

Akbank’tan 700.000 TL’lik dev kredi fırsatı! Sıfır faiz ile veriliyor

1250 TL Ödeme Geldi! Hesaplarınızı Kontrol Edin: Eylül Ayı Aile Destek Ödemeleri Başladı! Ödeme Tarihleri ve Detaylar

İŞKUR sabah sabah açıkladı! Hastanelere yüzlerce personel alımı başladı

O Belediye Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Detaylar

Eylül 2024 Evde Bakım Maaşı Yattı mı? Evde Bakım Maaşı Güncel Yatan İller Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ŞOK 11-17 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayınlandı! Fairy Bulaşık Kapsulü 577 TL'den 299 TL'ye Pınar Süzme Peynir 110 TL'den 70 TL'ye Düştü

Türk Hava Yolları Eylül Ayı için Yüksek Maaş ile Personel Alımı İlanları Yayımlandı: 7 Farklı Pozisyonda Personel Alınacak

ABB BUGSAŞ 195 Personel Alımı Yapacak: Tekniker, Teknisyen, Usta ve Pompacı Başvuru Şartları ve Detaylar