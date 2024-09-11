Hatayspor, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor'da Alanyaspor Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşmak için hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

İdman Detayları

Bordo-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, antrenman Rıza Çalımbay yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleşti. İdmanda, oyuncular top kapma, dar alan çalışmaları ve taktik antrenmanları yaptı.

Gelecek Antrenman

Takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıkları sürdürecek ve Alanyaspor maçı öncesi son ritüellerini gerçekleştirecek.