Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Alanyaspor'a Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Takım, bu önemli maç için çalışmalarına devam ediyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Erdemli ilçesindeki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde idman gerçekleştirdi. Antrenmanda, dar alan ve taktik çalışmalara odaklanıldı.

Gelecek Antrenman

Atakaş Hatayspor, hazırlıklarına yarınki antrenmanla devam edecek. Takım, zorlu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmayı hedefliyor.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay (sağ 2) yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay (sağ 2) yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay (sağ 2) yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, dar alan ve taktik çalışması yaptı.