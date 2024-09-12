Hatayspor Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Kulüp, bu önemli maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Transfer Francisco Calvo Takımla Buluştu

Bordo-beyazlı kulüp, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaparak çift kale maç gerçekleştirdi. Yeni transfer olan Kosta Rikalı futbolcu Francisco Calvo, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı ve bu durum, takım için büyük bir heyecan kaynağı oldu.

Atakaş Hatayspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecektir.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.