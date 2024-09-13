Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor'un Alanyaspor Hazırlıkları

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile 15 Eylül Pazar günü gerçekleştireceği mücadeleye hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Bordo-beyazlı takım, Erdemli Atış Poligonu'nda teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çalıştı. Takım, bu antrenmanda hem taktik hem de dar alan çalışmasına ağırlık verdi.

Eğitim Süresi

Antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Takım, yarın Alanya'ya giderek burada yapacağı son antrenmanla mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayacak.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-beyazlı ekip, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde antrenman yaptı.