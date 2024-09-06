Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor Antrenmanlarına Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maça yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.
Erdemli'deki Antrenman
Bordo-beyazlı kulübün resmi açıklamasına göre, Hatay ekibi antrenmanını Özhan Pulat yönetiminde Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada gerçekleştirdi.
İdman Detayları
Kapalı alan konumunda yapılan idmanda, futbolcuların pas drili ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği belirtildi. Toplamda 1 saat 45 dakika süren antrenman, oyuncuların formda kalmasını sağladı.
Gelecek Antrenman
Hatayspor, yarınki antrenmanıyla Alanyaspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını devam ettirecek.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.