Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarına başladı.
Antrenman Detayları
Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi antrenmanını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.
Futbolcular, idmanda taktik ve dar alan çalışması yaparak Alanyaspor maçı için tempoyu artırdı.
Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecektir.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi (sol önde) de katıldı.
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi (sol önde) de katıldı.