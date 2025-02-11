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Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklara başladı. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 16:35
Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Hatayspor, Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarına başladı.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre, Hatay ekibi antrenmanını Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Futbolcular, idmanda taktik ve dar alan çalışması yaparak Alanyaspor maçı için tempoyu artırdı.

Hatayspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecektir.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi (sol önde) de katıldı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı...

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada başladı. Antrenmana futbolculardan Kamil Ahmet Çörekçi (sol önde) de katıldı.

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