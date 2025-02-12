Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman gerçekleştiren Hatay ekibi, taktik ve dar alan çalışması yaptı. İdman, toplamda 1 saat 45 dakika sürdü.

Hatayspor, Alanyaspor maçına yönelik hazırlıklarını yarın da sürdürecek.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin (fotoğrafta) yönetiminde antrenman yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti. Hatay ekibi, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada teknik direktör Murat Şahin (fotoğrafta) yönetiminde antrenman yaptı.