Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Maç için hazırlıklarına devam eden Hatayspor, antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulübün yaptığı açıklamaya göre, Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, hava topu, şut, taktik ve dar alan çalışmaları ile devam etti.

Hatayspor, Alanyaspor maçı için hazırlıklarını yarın tamamlayacak.