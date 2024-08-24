Hatayspor, Antalyaspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Hatayspor Deplasmanda Antalyaspor ile Karşılaşacak
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın akşam Antalyaspor'un konuğu olacak. Maç, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak ve hakem Atilla Karaoğlan tarafından yönetilecek.
Hatayspor'un Hedefi Galibiyet
Ligde şu ana dek oynadığı 2 karşılaşmada yalnızca 1 puan toplayan Hatayspor, Antalyaspor karşısında ilk galibiyetini elde etme amacında. Takım, bu akşam yapacağı antrenmanın ardından Antalya’ya hareket edecek.