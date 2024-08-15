Hatayspor Avrupa Hedefinde

Hatayspor, Hedeflerini Büyütüyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'de üst sıralarda yer almak adına yoğun bir çaba içinde. Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, "Hedefimiz ilk 10'da kalmak ve Avrupa kupalarına gitmek. Bunu başaracağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Mıstıkoğlu, eksik mevkiler için transfer sürecinin sürdüğünü dile getirdi. “Takımımızda 2-3 mevki için transfer ihtiyacımız var. Teknik heyet ve sportif direktörümüzle bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor,” dedi.

Geçen Sezon Ki Tecrübeler

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra maçlarını Mersin'de oynayan Hatayspor, geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu bir daha yaşamamak için yılmadan mücadele ediyor. Mıstıkoğlu, Kasımpaşa ile yapacakları maçta galip geleceklerine emin.

Takım Ruhunu Güçlendirdiler

İlk maçta Galatasaray'a karşı gösterilen üst düzey performansa dikkat çeken Mıstıkoğlu, "Takım ruhunu yakaladık. Teknik heyet, futbolcular ve personel birlikte hareket ediyor ve tüm güçleriyle savaşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Planlı ve Disiplinli Yönetim

Başkan Mıstıkoğlu, transfer süreçlerinin kulübün maddi gücü çerçevesinde yürütüleceğini belirterek, “Hayali rakamlarla transfer yapmayacağız. Planlı hareket ederek daha iyi yerlere geleceğiz” şeklinde konuştu. Hedeflerinin doğrultusunda disiplinli bir yönetim anlayışı ile çalıştıklarını vurguladı.

Atakaş Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, eksik mevkiler için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, sezonu ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Atakaş Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu, eksik mevkiler için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, sezonu ilk 10 takım arasında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.