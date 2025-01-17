Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin: 'Son Maça Kadar Mücadele Edeceğiz'

Hikmet Çinçin, Hatayspor'un son maça kadar mücadele edeceğini ve ligin kalitesine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 23:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 23:53
Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin: 'Son Maça Kadar Mücadele Edeceğiz'

Hatayspor Başkanı Hikmet Çinçin Açıklamalarda Bulundu

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, Süper Lig'de son maça kadar mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. 20. haftada Mersin'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Moralli Ama Endişeli

Çinçin, karşılaşmada aldıkları puanın kendilerine moral açısından iyi geldiğini ancak ligdeki konumları açısından bunun yeterli olmadığını belirtti. Kalan maçlarda galibiyet almaları gerektiğinin altını çizen Çinçin, "Galatasaray’ı tebrik ediyorum, sportmence bir mücadele oldu. Futbolun içerisinde kalıp mücadele etmek istiyoruz. Son maça kadar onur mücadelemize devam edeceğiz. Bunu yaparken de gelecek sezonu planlamış olacağız" dedi.

VAR ve Transfer Yasakları Üzerine Değerlendirmeler

Bir gazetecinin yabancı VAR hakemiyle ilgili sorusu üzerine Çinçin, "Yabancı VAR'a Türkiye'ye hoş geldin diyoruz" ifadesini kullandı. Penaltı pozisyonuna ilişkin sorulara ise şunları kaydetti: "Penaltı, ortada bir pozisyon. Türkiye'de esas problem şu, Süper Lig'de 4-5 takımın transfer yasakları var. Bu durum sürdürülebilir değil ve Türkiye liginin kalitesini aşağıya çeken bir etken. Bu, uluslararası arenada başarılı olmamızı engelliyor. Kulüp yöneticilerimizin iyi yönetmesi ve finansal fair play'e uyması gerekiyor. 20 takımlı bir ligde 4-5 takımın transfer yasaklı olması hoş bir durum değil ve ligin kalitesini düşürüyor."

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin (ortada), ligin 20. haftasında Mersin'de Galatasaray ile...

Hatayspor Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin (ortada), ligin 20. haftasında Mersin'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

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