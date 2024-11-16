Hatayspor Başkanı Levent Mıstıkoğlu'ndan Açıklamalar: 'Hakem Hataları Yaşadık'

Hatayspor'un Umut Veren Geleceği

Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, takımın performansına dair önemli açıklamalarda bulundu. Mıstıkoğlu, "Takımımız gerçekten çok iyi oynuyor. Birçok maçı bireysel ve hakem hatalarından kaybettik" diyerek, takımına olan inancını dile getirdi.

Osman Çalgın Tesisleri Ziyareti

Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla birlikte, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından onarım çalışmaları süren Antakya'nın Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etti. Burada düzenlediği basın toplantısında, "Durumumuz iyiye gidiyor" ifadelerini kullandı.

Gelecek Maçlar ve Güven

Mıstıkoğlu, takımın yalnızca önümüzdeki Konyaspor ve Beşiktaş maçlarına odaklandığını belirtti. "Hocamıza, teknik heyetimize ve oyuncularımıza güveniyoruz. Takım gittikçe daha fazla ivme kazanıyor. Önümüzdeki haftalarda daha iyi sonuçlar alacağımıza inancımız tam" dedi.

Hatay Stadyumu Projesi

Başkan Mıstıkoğlu, depremlerde hasar gören Hatay Stadyumu'nun güçlendirilmesi için projenin ihalesinin yapılacağını belirtti. Bu sayede takımın gelecek sezon maçlarını kendi sahasında oynayabilme imkanı doğacaktır.

Taraftar Desteği ve Takım İçi Motivasyon

Rıza Çalımbay ise, karşılaşmalarını Mersin'de oynamanın getirdiği zorluklara dikkat çekerek, "Eğer burada oynasaydık maçların yüzde 80'ini kazanırdık" sözleriyle taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Vincent Aboubakar'ın Performansı

Beşiktaş'tan transfer edilen Vincent Aboubakar'ın mevcut performansından memnun olmadığını belirten Çalımbay, "Karakterli, kişilikli bir futbolcu. Ona güveniyoruz. Gol atmaya başladığı zaman mutlaka arkası gelecektir" şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Hatayspor heyeti, tesislerdeki çalışmaları inceledi. Futbolcular, taraftarlarla bir araya gelerek sohbet etti ve formalarını imzaladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından onarım çalışması yürütülen Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etti.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Levent Mıstıkoğlu, teknik direktör Rıza Çalımbay, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından onarım çalışması yürütülen Antakya ilçesindeki Osman Çalgın Tesisleri'ni ziyaret etti.