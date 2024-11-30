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Hatayspor, Beşiktaş'la 3 Puan İçin Savaşacak

Hatayspor, Süper Lig'deki çıkışını Beşiktaş karşısında sürdürmek ve 3 puan almak istiyor. Kulüp başkanı Mıstıkoğlu, galibiyet için umutlu.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 11:12
Hatayspor, Beşiktaş'la 3 Puan İçin Savaşacak

Hatayspor, Beşiktaş'la 3 Puan İçin Savaşacak

Trend Süper Lig'de son iki maçında elde ettiği 4 puanla birlikte yükselişe geçen Atakaş Hatayspor, 14. haftada 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de Beşiktaş ile karşılaşarak 3 puan hedefliyor.

Hatayspor, 12. haftada Gaziantep FK'yı 3-1 yenerek önemli bir zafer elde etti ve ardından TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalarak çıkışını sürdürdü. 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda oynanacak maçta, takım son dönemde form durumu düşen Beşiktaş'ı mağlup ederek başarılı serisini devam ettirmeyi amaçlıyor.

Başkan Mıstıkoğlu: "Takım her geçen gün daha iyi gidiyor"

Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine takım hakkında değerlendirmelerde bulundu. Takımın son iki haftada hak ettiği sonuçları almaya başladığını belirten Mıstıkoğlu, "Takım her geçen gün daha iyi gidiyor, daha etkili futbol oynuyor. Oyuncuların sahada ortaya koyduğu efor artıyor. Toparlanmaya başladık. İki maçta ortaya koyduğumuz çıkışı sürdüreceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

Mıstıkoğlu, Beşiktaş'ın zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, "Beşiktaş'ın şu an içinde bulunduğu süreç nedeniyle üzüntü duyuyoruz. Hasan Arat gibi çok değerli bir başkanın istifa etmesi bizi üzdü. Beşiktaş güzide bir kulübümüz. Sıkıntılar yaşamasını hiçbirimiz istemez." ifadelerini kullandı.

Mıstıkoğlu, Beşiktaş karşısında galibiyet için sahaya çıkacaklarını belirterek, "Beşiktaş ne kadar formsuz olursa olsun iyi bir takım. Bireysel anlamda çok iyi oyuncuları var. Son günlerde kötü sonuçlar alsa da güçlü bir takım. 'Maçı kazanacağımızdan eminim' diyebilirim. Üç sakat, bir cezalı oyuncumuz vardı. Çok şükür onlar da takıma dönüyor. Eksiğimizin olmaması bizim için büyük bir avantaj." şeklinde devam etti.

Bunun yanı sıra, Mıstıkoğlu, Hataylılar ve Hatayspor taraftarının tribünde yer alarak takımı desteklemelerini beklediğini de sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatayspor, 14....

Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatayspor, 14. haftada 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de konuk edeceği Beşiktaş karşısında da 3 puan hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatayspor, 14....

Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatayspor, 14. haftada 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de konuk edeceği Beşiktaş karşısında da 3 puan hedefliyor.

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