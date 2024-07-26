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Hatayspor'da 90 Dakika Mücadelesi Hedefi

Atakaş Hatayspor Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, takımın hedeflerini ve Mersin-Hatay kardeşliğini anlattı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 22:42
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 22:50
Hatayspor'da 90 Dakika Mücadelesi Hedefi

Hatayspor Basın Sözcüsü Ahmet Atıç'tan Açıklamalar

Atakaş Hatayspor'un genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, düzenlediği basın toplantısında takımın hedefi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "Mücadelesini 90 dakikaya yayan bir takım olma hedefindeyiz" diyen Atıç, teknik kadro ve yönetimin uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Mersin-Hatay Kardeşliği

Atıç, toplantıda Hatay'ın 6 Şubat 2023'te yaşadığı depremler sonrası Mersin'den aldığı destekten bahsetti. Mersin'in Hatay'a gösterdiği kardeşlik örneğini takdirle karşıladığını belirten Atıç, "Hatayspor, bu süreçte büyük bir travmanın ardından önemli bir mücadele örneği sergiledi" dedi.

Yönetim Çalışmaları ve Gelecek Hedefleri

Yönetimsel değişim sonrası hızla çalışmalarına başladıklarını ifade eden Atıç, "Geçen yıl gösterdiğimiz mücadele takdire şayandır. Uzun yıllar Süper Lig'de kalmak için kurumsal hafızayla yola çıktık" şeklinde konuştu.

Bu sezon Mersin Stadı'nda Süper Lig coşkusunu tüm taraftarlarla birlikte yaşamak istediklerinin altını çizen Atıç, takımın kadrosuna 4 yeni futbolcu kattıklarını ve daha fazla takviye yapacaklarını belirtti. Takımın motivasyonunun yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç...

Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un genel sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç, Mersin'de bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atıç, burada konuşma yaptı.

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