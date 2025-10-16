Hatayspor'da Ethem Çakır Kulüp Başkanı Seçildi

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor'un olağanüstü genel kurulunda Ethem Çakır, 117 oyla başkan seçildi; yönetim kurulu raporları ibra edildi.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 19:16
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'da yapılan olağanüstü genel kurulda Ethem Çakır kulüp başkanlığına getirildi.

Genel Kurul ve Oy Dağılımı

EXPO Kisecik Yerleşkesi'ndeki olağanüstü genel kurulda başkanlığa Ethem Çakır ve Mustafa Kemal Şaşmaz aday oldu. Divan başkanlığını Sinan Akgöl yürüttü. Yönetim kurulu faaliyet ve gelir-gider raporları ibra edildi.

Genel kurula katılan 148 üyeden 117'sinin oyunu alan Ethem Çakır başkan seçildi; Mustafa Kemal Şaşmaz 29 oy aldı, 2 zarf ise boş çıktı.

Başkanın Açıklamaları

Kongre sonrası gazetecilere konuşan Çakır, kulübün önceliğini vurgulayarak, "Biz bu zor süreci hep beraber atlatmak için bu göreve talip olduk. Bizim başka niyet, çaba ve gayretimiz yok, tek çabamız ve tek amacımız safları Hatayspor tarafında sıklaştırmak, kulübü layık olduğu noktaya getirebilmek." dedi. Taraflar ile istişare içerisinde olacaklarının vurgusu yapıldı.

Yeni Yönetim Kurulu

Çakır'ın başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı: Abdulhay Denizli, Aydın Parlak, Alpaslan Şahbaz, Mustafa Sıraç, Muhammed Köleoğlu, Mehmet Garip Siper, Servet Dennuraoğlu, Kenan Bilmez, Süleyman Kızılkaya, Yılmaz Yağcı, Hikmet Güzelmansur, Garip Hatun.

