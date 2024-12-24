DOLAR
35,25 0,01%
EURO
36,76 -0,35%
ALTIN
2.963,24 -0,26%
BITCOIN
3.324.549,99 -0,93%

Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile Yollar Ayrıldı

Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:18
Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile Yollar Ayrıldı

Hatayspor'dan Çalımbay Açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu.

Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lig Durumu

Hatayspor, 2023-2024 sezonunda ligde çıktığı 16 maçta yalnızca 9 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Bu durum, kulübün yeni bir arayışa girmesine neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IFFHS, 2024'ün En İyi Milli Takım Teknik Direktörlerini Açıkladı
2
Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile Yollar Ayrıldı
3
Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa'da Pachuca'yı 3-0 Yenerek Şampiyon Oldu
4
Şeymanur Hapaç, Kadınlar 1. Ligi'nde Kalesini Gole Kapattı
5
19 Yaş Altı Kriket Türkiye Şampiyonası Denizli'de Gerçekleşti
6
Kadınlar Basketbol Ligi Federasyon Kupası Çeyrek Final Eşleşmeleri Belli Oldu
7
Sarı-Kırmızı Kareler Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!