Hatayspor'da Rıza Çalımbay ile Yollar Ayrıldı

Hatayspor'dan Çalımbay Açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu.

Resmi Açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Rıza Çalımbay ve ekibine emekleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Lig Durumu

Hatayspor, 2023-2024 sezonunda ligde çıktığı 16 maçta yalnızca 9 puan toplayarak 18. sırada yer alıyor. Bu durum, kulübün yeni bir arayışa girmesine neden oldu.