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Hatayspor'da Yılmaz Bal Sportif Direktör Oldu

Hatayspor, Yılmaz Bal'ı sportif direktör olarak atadı. Geçmişte takımda forma giymişti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 13:11
Hatayspor'da Yılmaz Bal Sportif Direktör Oldu

Hatayspor'da Yılmaz Bal Dönemi Başladı

Trendyol Süper Lig'in köklü kulüplerinden Atakaş Hatayspor, sportif direktörlük görevine Yılmaz Bal'ı atadı. Kulüp, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

Yılmaz Bal Kimdir?

Yapılan resmi açıklamada, Yılmaz Bal ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığı belirtilirken, Bal'ın geçmişte bordo-beyazlı takımda forma giydiği de anımsatıldı. Bu yeni görev, Bal için bir dönüm noktası olurken, kulüp için de heyecan verici bir gelişim ortamı yaratması bekleniyor.

Hatayspor camiası, Yılmaz Bal'ın tecrübesiyle birlikte kulübün geleceğine olumlu katkılarda bulunacağına inanıyor.

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